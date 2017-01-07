Движение по главной транзитной автомагистрали Грузии, закрытой из-за оползня, вскоре планируется восстановить - власти

Расчистка проезжей части дороги на 188-м км международной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, на которую ночью сошла земляная и скальная масса, подходит к концу, сообщает департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

На данном этапе расчистка поврежденного участка центральной дороги "уже в стадии завершения", сообщил в эфире телеканала "Имеди" заместитель главы департамента автодорог Нугзар Гасвиани.

"Место схода оползня изучает служба геологов, в соответствие с рекомендациями которой будет принято решение о последующих шагах. Делается все для того, чтобы в максимально короткие сроки восстановить безопасное движение на автомагистрали", - сказал Н. Гасвиани.

По информации ведомства, всю ночь и субботу в интенсивном режиме идут очистительные работы, к которым подключена тяжелая техника. А пока транспортный поток, за исключением большегрузных машин, переключен на объездную дорогу Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.

По автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, длина которой составляет 552 км, пролегает маршрут почти всех проходящих через территорию Грузии транзитных грузов.