Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8773 RUR   0.0299 GBR   2.1968 TRY   0.4917

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.76 Brent   56.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 10 Янв 11 Янв

Регион 07.01.2017 21:42

Движение по главной транзитной автомагистрали Грузии, закрытой из-за оползня, вскоре планируется восстановить - власти

Расчистка проезжей части дороги на 188-м км международной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, на которую ночью сошла земляная и скальная масса, подходит к концу, сообщает департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

На данном этапе расчистка поврежденного участка центральной дороги "уже в стадии завершения", сообщил в эфире телеканала "Имеди" заместитель главы департамента автодорог Нугзар Гасвиани.

"Место схода оползня изучает служба геологов, в соответствие с рекомендациями которой будет принято решение о последующих шагах. Делается все для того, чтобы в максимально короткие сроки восстановить безопасное движение на автомагистрали", - сказал Н. Гасвиани.

По информации ведомства, всю ночь и субботу в интенсивном режиме идут очистительные работы, к которым подключена тяжелая техника. А пока транспортный поток, за исключением большегрузных машин, переключен на объездную дорогу Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.

По автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, длина которой составляет 552 км, пролегает маршрут почти всех проходящих через территорию Грузии транзитных грузов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ОПОЛЗЕНЬ, АВТОМАГИСТРАЛЬ, ДВИЖЕНИЕ


Похожие новости


Оползень в Грузии нарушил газоснабжение Армении и перекрыл русло Терека, погибли трое турецких рабочих

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]