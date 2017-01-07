В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве посла России

Службы безопасности Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает в субботу турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на прокуратуру города Измир.
По данным агентства, четверо арестованных - сослуживцы убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа по МВД. Им предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации.
Пятый арестованный, по версии следствия, является представителем организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Этот арестованный курировал сторонников FETO среди курсантов полицейской школы в Измире, где ранее проходил обучение М.М.Алтынташ.
Нападение на А.Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний полицейский М.М.Алтынташ. Он убил А.Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен спецназом.
МИД РФ квалифицировал нападение как теракт.
Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что связь убийцы российского посла с FETO подтверждается документами, полученными турецким следствием.
Ф.Гюлен, проживающий в США, ранее осудил убийство в Турции российского посла А.Карлова и заявил о непричастности к этому своего движения FETO.
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