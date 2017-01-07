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Регион 07.01.2017 22:29

В Тбилиси в ресторане избили гендиректора телекомпании "Рустави 2", полиция возбудила уголовное дело

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту избиения в субботу в одном из ресторанов Тбилиси генерального директора телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия.

Как заявил журналистам пострадавший, в зале ресторана неожиданно погас свет, и кто-то чем-то ударил его по голове. По его словам, нападению подвергся и его друг, сидевший с ним за одним столом.

"Думаю, полиции несложно будет установить нападавших, так как в ресторане работают записывающие камеры. Я сделаю все, чтобы эти преступники оказались за решеткой", - заявил Н.Гварамия.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТВ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]