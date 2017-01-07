МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту избиения в субботу в одном из ресторанов Тбилиси генерального директора телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия.

Как заявил журналистам пострадавший, в зале ресторана неожиданно погас свет, и кто-то чем-то ударил его по голове. По его словам, нападению подвергся и его друг, сидевший с ним за одним столом.

"Думаю, полиции несложно будет установить нападавших, так как в ресторане работают записывающие камеры. Я сделаю все, чтобы эти преступники оказались за решеткой", - заявил Н.Гварамия.