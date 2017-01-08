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Дальнее зарубежье 08.01.2017 08:54

Трамп назвал глупцами тех, кто выступает против хороших отношений с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал сомневающихся в пользе развития отношений с Россией.

"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Только невежды или глупцы считают, что это плохо. У нас и так достаточно проблем во всем мире, чтобы зарабатывать себе ещё одну", - написал избранный президент у себя в микроблоге в "Твиттере".

Д.Трамп подчеркнул, что когда он "вступит в должность президента, Россия начнёт уважать нас (США - ИФ) гораздо больше, чем сейчас".

"И наши страны, вероятно, будут совместно работать над решением многих серьёзных и актуальных проблем и вопросов, стоящих перед миром", - добавил он.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]