Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8773 RUR   0.0299 GBR   2.1968 TRY   0.4917

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.76 Brent   56.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 10 Янв 11 Янв

СНГ 08.01.2017 09:35

Суд в Киеве постановил задержать Януковича по делу об оказании давления на экс-главу УПЦ МП

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Украины Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко в "церковном деле", сообщает интернет-издание "Украинская правда".

"Суд 3 января по ходатайству следователя Генпрокуратуры позволил задержать Януковича, принял аналогичное решение по Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Ковша - бывшего начальника киевской милиции", - сообщается на сайте издания в субботу вечером.

"Подозреваемые скрываются от следствия и суда. Чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов, следователь считает, что подозреваемых нужно задержать и привести в суд для назначения им меры пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует "Украинская правда" заявления следователя ГПУ.

В.Захарченко и В.Янукович и подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко - личного помощника ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что В.Янукович и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.

Подозреваемым по "церковному делу" является также народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. "Еще двое подозреваемых - командир и заместитель СССМ "Грифон" ГУМВД Украины в Киеве. Информации о разрешении на задержание остальных фигурантов пока нет", - сообщается на сайте "Украинской правды".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СУД, ЯНУКОВИЧ, ЦЕРКОВЬ


Похожие новости


Саакашвили возмутился решением одесского суда о небольшом залоге для пойманных на взятке милиционеров Яценюк ждет решения суда по спору с "Газпромом" только через год, но не исключает просьбы Киева об ускорении процесса Порошенко советует Януковичу, если тот недоволен, обжаловать свое отстранение в украинский или международный суд Лидер украинского "Правого сектора" Ярош арестован заочно московским судом Суд в Харькове закрыл дело об обвинении Тимошенко по делу ЕЭСУ Суд рассматривает вопрос об объявлении Януковича в розыск - вице-спикер Рады

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]