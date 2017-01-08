Суд в Киеве постановил задержать Януковича по делу об оказании давления на экс-главу УПЦ МП

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Украины Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко в "церковном деле", сообщает интернет-издание "Украинская правда".
"Суд 3 января по ходатайству следователя Генпрокуратуры позволил задержать Януковича, принял аналогичное решение по Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Ковша - бывшего начальника киевской милиции", - сообщается на сайте издания в субботу вечером.
"Подозреваемые скрываются от следствия и суда. Чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов, следователь считает, что подозреваемых нужно задержать и привести в суд для назначения им меры пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует "Украинская правда" заявления следователя ГПУ.
В.Захарченко и В.Янукович и подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко - личного помощника ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что В.Янукович и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.
Подозреваемым по "церковному делу" является также народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. "Еще двое подозреваемых - командир и заместитель СССМ "Грифон" ГУМВД Украины в Киеве. Информации о разрешении на задержание остальных фигурантов пока нет", - сообщается на сайте "Украинской правды".
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 44 раза - Минобороны Азербайджана
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 39 раз - Минобороны Азербайджана
Утвержден план мероприятий по проведению 27-ой годовщины трагедии 20 января
"Газпром" 6 января поставил второй исторический рекорд с начала года, Nord Stream работает на 110% от проектной мощности
AzFinance планирует в 2017г удвоить портфель средств, находящихся в управлении
Госслужба по льготному сельхозкредитованию выдала за 11 месяцев льготных кредитов на сумму свыше 10 млн манатов
В бакинском офисе "Иракских авиалиний" произошло убийство
Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный вынос из страны 1,2 млн российских рублей
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 10 человек - МВД
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев