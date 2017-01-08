Суд в Киеве постановил задержать Януковича по делу об оказании давления на экс-главу УПЦ МП

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Украины Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко в "церковном деле", сообщает интернет-издание "Украинская правда".

"Суд 3 января по ходатайству следователя Генпрокуратуры позволил задержать Януковича, принял аналогичное решение по Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Ковша - бывшего начальника киевской милиции", - сообщается на сайте издания в субботу вечером.

"Подозреваемые скрываются от следствия и суда. Чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов, следователь считает, что подозреваемых нужно задержать и привести в суд для назначения им меры пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует "Украинская правда" заявления следователя ГПУ.

В.Захарченко и В.Янукович и подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко - личного помощника ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что В.Янукович и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.

Подозреваемым по "церковному делу" является также народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. "Еще двое подозреваемых - командир и заместитель СССМ "Грифон" ГУМВД Украины в Киеве. Информации о разрешении на задержание остальных фигурантов пока нет", - сообщается на сайте "Украинской правды".