Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8773 RUR   0.0299 GBR   2.1968 TRY   0.4917

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.76 Brent   56.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 10 Янв 11 Янв

СНГ 08.01.2017 11:02

В Киеве заявляют о 72 обстрелах позиций украинской армии в Донбассе и ранении шести военнослужащих

Позиции украинских военных в Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 72 раза, сообщает пресс-центр штаба силовой операции.

Согласно сообщению, шесть украинских военнослужащих получили ранения.

По данным штаба, на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии велся огонь по Водяному, из минометов различных калибров - по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливались украинские позиции в районах Павлополя, Красногоровки, Марьинки, Гнутово, Старогнатовки, Водяномго, Талаковки и Широкино.

На луганском направлении из минометов различных калибров велся огонь по украинским военным в Троицком и Новоалександровке, из гранатометов и стрелкового оружия - по позициям в Лобачеве, Новоалександровке, Крымском, Станице Луганской и Новозвановке.

На донецком направлении из 82-мм минометов и БМП обстреливались позиции в Троицком, из гранатометов и стрелкового оружия - в Песках, Авдеевке, Майорском, Новолуганском и Луганском.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВОЕННЫЕ, ДОНБАСС, ОБСТРЕЛЫ


Похожие новости


В зоне конфликта в Донбассе служат 69 тыс. военнослужащих - Порошенко Украинские военные за сутки потеряли в Донбассе трех бойцов, еще 12 ранены Порошенко утверждает, что на востоке Украине задержаны десятки российских военнослужащих Порошенко насчитал 11 тыс. военнослужащих РФ на территории Украины Несколько тысяч украинских военных, участвовавших в операции на востоке страны, прошли лечение от психических расстройств - глава комитета Рады Двое украинских военных погибли на востоке страны за сутки, двое ранены - данные Киева

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]