Жертвой обрушения дома в казахстанском Шымкенте стал один человек, четверо извлечены живыми

В Шымкенте (адмцентр Южно-Казахстанской области Казахстана) в результате взрыва газа обрушился двухэтажный жилой дом, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.

"Сообщение о ЧС поступило в 03:55. Предварительно, произошел взрыв предварительно газо-воздушной смеси, из-за чего произошло обрушение 2-х этажного частного жилого дома барачного типа. Площадь обрушения составила 64 кв. метра", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, в 04:07 на место происшествия прибыло подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 11 человек и две единиц техники.

При проведении аварийно-спасательных работ из-под завала были извлечены живыми четыре человека, из них трое доставлены в больницу, один отказался от госпитализации.

Первым нашли и вытащили из-под завала ребенка 2015 года рождения, чуть позже спасателям удалось обнаружить его отца. Через четыре минуты извлекли тело матери.

В аварийно-спасательных работах были задействованы в общей сложности порядка 90 сотрудников департамента по ЧС, 30 полицейских, четыре бригады скорой медицинской помощи, а также три кинологических расчета.