Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8773 RUR   0.0299 GBR   2.1968 TRY   0.4917

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.76 Brent   56.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 10 Янв 11 Янв

СНГ 08.01.2017 11:40

Жертвой обрушения дома в казахстанском Шымкенте стал один человек, четверо извлечены живыми

В Шымкенте (адмцентр Южно-Казахстанской области Казахстана) в результате взрыва газа обрушился двухэтажный жилой дом, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.

"Сообщение о ЧС поступило в 03:55. Предварительно, произошел взрыв предварительно газо-воздушной смеси, из-за чего произошло обрушение 2-х этажного частного жилого дома барачного типа. Площадь обрушения составила 64 кв. метра", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, в 04:07 на место происшествия прибыло подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 11 человек и две единиц техники.

При проведении аварийно-спасательных работ из-под завала были извлечены живыми четыре человека, из них трое доставлены в больницу, один отказался от госпитализации.

Первым нашли и вытащили из-под завала ребенка 2015 года рождения, чуть позже спасателям удалось обнаружить его отца. Через четыре минуты извлекли тело матери.

В аварийно-спасательных работах были задействованы в общей сложности порядка 90 сотрудников департамента по ЧС, 30 полицейских, четыре бригады скорой медицинской помощи, а также три кинологических расчета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ДОМ, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]