Взрыв прогремел на рынке в Багдаде, 12 погибших, полсотни ранены - СМИ

12 человек погибли, 50 получили ранения в результате взрыва в восточной части Багдада, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль на овощном базаре в районе, населенном преимущественно шиитами.

31 декабря в иракской столице в результате взрыва двух бомб погибли 28 человек, 54 получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за эти взрывы.