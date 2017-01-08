Ответственность за побои, нанесенные в субботу в одном из ресторанов Тбилиси гендиректору телекомпании "Рустави 2" Нике Гварамия, взял на себя Рати Гачечиладзе, сын в недавнем прошлом лидера объединенной оппозиции Грузии Левана Гачечиладзе, сообщает МВД страны.

В свою очередь, как сообщила в воскресенье журналистам адвокат Р.Гачечиладзе Лили Гелашвили, ее подзащитный накануне поздно вечером явился в полицию и сообщил об инциденте в ресторане.

По ее информации, Р.Гачечиладзе задержан и в ближайшие часы ему предъявят обвинение. По мнению адвоката, за нанесенные физические оскорбления Н.Гварамия ее подзащитному грозит денежный штраф или лишение свободы до одного года.

До задержания Р.Гачечиладзе написал в социальных сетях, что нанес побои Н.Гварамия за оскорбления и притеснения своей семьи Н.Гварамия, когда тот во время правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили занимал должность первого заместителя генерального прокурора Грузии.

Гендиректор "Рустави 2" заявил журналистам, что не примет никаких извинений и будет требовать максимального наказания Р.Гачечиладзе, который был не один в ресторане, а нападение было групповым.