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Регион 08.01.2017 12:38

Сын лидера оппозиции времен правления Саакашвили сознался в избиении гендиректора "Рустави 2" и явился в полицию

Ответственность за побои, нанесенные в субботу в одном из ресторанов Тбилиси гендиректору телекомпании "Рустави 2" Нике Гварамия, взял на себя Рати Гачечиладзе, сын в недавнем прошлом лидера объединенной оппозиции Грузии Левана Гачечиладзе, сообщает МВД страны.

В свою очередь, как сообщила в воскресенье журналистам адвокат Р.Гачечиладзе Лили Гелашвили, ее подзащитный накануне поздно вечером явился в полицию и сообщил об инциденте в ресторане.

По ее информации, Р.Гачечиладзе задержан и в ближайшие часы ему предъявят обвинение. По мнению адвоката, за нанесенные физические оскорбления Н.Гварамия ее подзащитному грозит денежный штраф или лишение свободы до одного года.

До задержания Р.Гачечиладзе написал в социальных сетях, что нанес побои Н.Гварамия за оскорбления и притеснения своей семьи Н.Гварамия, когда тот во время правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили занимал должность первого заместителя генерального прокурора Грузии.

Гендиректор "Рустави 2" заявил журналистам, что не примет никаких извинений и будет требовать максимального наказания Р.Гачечиладзе, который был не один в ресторане, а нападение было групповым.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, ГЕНДИРЕКТОР, ИЗБИЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]