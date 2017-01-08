Турецкие военные отвергают обвинения в причинении вреда мирным жителям на севере Сирии - агентство

Генштаб Турции отверг обвинения в том, что в ходе военной операции "Щит Евфрата" на севере Серии пострадали мирные жители, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

"Обвинения в том, что мирные жители пострадали в ходе продолжающейся операции "Щит Евфрата" не отражают фактов и провокационны", - цитирует агентство заявление военного ведомства.