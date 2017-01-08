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Регион 08.01.2017 13:04

Турецкие военные отвергают обвинения в причинении вреда мирным жителям на севере Сирии - агентство

Генштаб Турции отверг обвинения в том, что в ходе военной операции "Щит Евфрата" на севере Серии пострадали мирные жители, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

"Обвинения в том, что мирные жители пострадали в ходе продолжающейся операции "Щит Евфрата" не отражают фактов и провокационны", - цитирует агентство заявление военного ведомства.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕНШТАБ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]