Трамп планирует весной встретиться с премьером Британии

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй этой весной.

"Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной. Великобритания - давний союзник США - особенная", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр намерена провести встречу с Д.Трампом весной.

Недавно в Нью-Йорке и Вашингтоне побывали высокопоставленные советники Т.Мэй. Они провели встречи с советниками Д.Трампа. В рамках этих встреч стороны обсудили подготовку визита. В то же время конкретные даты поездки главы британского правительства в США пока не объявлены.