Российские и сирийские истребители нанесли авиаудары по позициям ИГ в Сирии - СМИ

Сирийсая и российская авиация нанесла удары по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ) в восточной части провинции Хама в Сирии, сообщает в воскресенье арабское издание "Альмасдар".

По его информации, более пяти вертолетов, и два истребителя нанесли авиаудары по объектам ИГ в ряде деревень в провинции Хама. Отмечается, что было уничтожено большое число террористов и несколько бронированных автомобилей ИГ. Особо крупные потери ИГ понесли в населенном пункте Укайрбат.