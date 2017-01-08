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Дальнее зарубежье 08.01.2017 14:19

Российские и сирийские истребители нанесли авиаудары по позициям ИГ в Сирии - СМИ

Сирийсая и российская авиация нанесла удары по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ) в восточной части провинции Хама в Сирии, сообщает в воскресенье арабское издание "Альмасдар".

По его информации, более пяти вертолетов, и два истребителя нанесли авиаудары по объектам ИГ в ряде деревень в провинции Хама. Отмечается, что было уничтожено большое число террористов и несколько бронированных автомобилей ИГ. Особо крупные потери ИГ понесли в населенном пункте Укайрбат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, РОССИЯ, ИГ, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]