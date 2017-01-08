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СНГ 08.01.2017 14:52

Российский космический аппарат системы предупреждения о ракетном нападении проходит летно-конструкторские испытания

Первый космический аппарат орбитальной группировки Единой космической системы, повышающий оперативность получения информации о ракетных угрозах, находится на стадии летно-конструкторских испытаний, сообщили в Минобороны РФ.

"Основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) станет выведенный на орбиту первый космический аппарат орбитальной группировки Единой космической системы. Его использование сократит время обнаружения пусков баллистических ракет вероятного противника и значительно повысит оперативность и достоверность информации о ракетных угрозах. Аппарат проходит летно-конструкторские испытания", - говорится в сообщении Минобороны, размещенном в воскресенье на официальной странице министерства в "Фейсбуке".

В нем отмечается, что российская СПРН дает данные и предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, а также предоставляет информацию для системы контроля космического пространства.

"Основу наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские средства предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства и противоракетной обороны в 2016 году обнаружили около 40 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КОСМОС, АППАРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]