Российский космический аппарат системы предупреждения о ракетном нападении проходит летно-конструкторские испытания

Первый космический аппарат орбитальной группировки Единой космической системы, повышающий оперативность получения информации о ракетных угрозах, находится на стадии летно-конструкторских испытаний, сообщили в Минобороны РФ.

"Основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) станет выведенный на орбиту первый космический аппарат орбитальной группировки Единой космической системы. Его использование сократит время обнаружения пусков баллистических ракет вероятного противника и значительно повысит оперативность и достоверность информации о ракетных угрозах. Аппарат проходит летно-конструкторские испытания", - говорится в сообщении Минобороны, размещенном в воскресенье на официальной странице министерства в "Фейсбуке".

В нем отмечается, что российская СПРН дает данные и предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, а также предоставляет информацию для системы контроля космического пространства.

"Основу наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские средства предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства и противоракетной обороны в 2016 году обнаружили около 40 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.