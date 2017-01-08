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Дальнее зарубежье 08.01.2017 15:23

В провинции Дамаск прогремел взрыв, есть жертвы - СМИ

Пять человек погибли, 15 получили ранения в результате взрыва заминированной машины на западе сирийской провинции Дамаск, передает сирийское национальное агентство Сана.

По его данным, взрыв произошел на перекрестке в деревне Бейт-Джин. 10 раненых, включая двух детей и семь женщин, были доставлены в больницу, ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

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Тэги: СИРИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]