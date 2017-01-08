В провинции Дамаск прогремел взрыв, есть жертвы - СМИ

Пять человек погибли, 15 получили ранения в результате взрыва заминированной машины на западе сирийской провинции Дамаск, передает сирийское национальное агентство Сана.

По его данным, взрыв произошел на перекрестке в деревне Бейт-Джин. 10 раненых, включая двух детей и семь женщин, были доставлены в больницу, ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.