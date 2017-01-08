Шесть украинских военных получили ранения в Донбассе за сутки

Шесть украинских военнослужащих были ранены в зоне проведения военной операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, шестеро получили ранения. Это произошло в двух горячих точках - трое воинов были ранены возле Троицкого во время вражеского минометного обстрела, еще трое - в результате провокаций вблизи Крымского", - сказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.
По его словам, на луганском направлении противник вел огонь из минометов в районах Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. "Всего противник выпустил 31 минометную мину по позициям украинских войск. Также почти каждый эпизод нарушения перемирия сопровождался огнем из гранатометов в указанных местах, а еще в районе Станицы Луганской, Крымского и села Лобачево", - сказал А.Мотузяник.
По его данным, на донецком направлении горячие точки были в районе Донецкого аэропорта, на Светлодарской дуге и Горловском периметре. "Вблизи села Троицкое противник выпустил девять минометных мин и стрелял из БМП", - сообщил представитель оборонного ведомства.
На мариупольском направлении, по его словам, противник применил минометы и артиллерию. "Всего выпустили шесть артиллерийских снарядов и 87 минометных мин. Из артиллерии вели огонь в районе села Водяное, а минометный огонь фиксировался на всем участке - от Марьинки и Павлополя до Талаковки и Широкино", - сказал А.Мотузяник.
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