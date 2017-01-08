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Спорт 08.01.2017 16:26

IAAF обещает подумать над идеей обнулить мировые рекорды в легкой атлетике, но не хочет ущемлять права чистых от допинга спортсменов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) может рассмотреть инициативу Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) об аннулировании мировых рекордов в мировой легкой атлетике.

"Что касается предложения отказаться от мировых рекордов, которое было изложено в вашем письме, то мы понимаем ваше негодование. Мы понимаем, что система, функционировавшая в прошлом, могла допускать достижение рекордных показателей спортсменами незаконным способом. Мы приветствуем дискуссию, однако нашей основной задачей является защита "чистых" спортсменов, которые установили рекорды законным путем", - говорится в ответе IAAF, опубликованном на официальном портале AIPS в воскресенье.

"Если мы обнулим все мировые рекорды, то "чистые" спортсмены могут потерять свое место в истории", - заявили IAAF.

Ранее AIPS обратилась к президенту IAAF Себастьяну Коу с предложением аннулировать все мировые рекорды в легкой атлетике.

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Тэги: МИР, ЛЕГКОАТЛЕТЫ, РЕКОРДЫ, IAAF

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]