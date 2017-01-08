IAAF обещает подумать над идеей обнулить мировые рекорды в легкой атлетике, но не хочет ущемлять права чистых от допинга спортсменов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) может рассмотреть инициативу Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) об аннулировании мировых рекордов в мировой легкой атлетике.

"Что касается предложения отказаться от мировых рекордов, которое было изложено в вашем письме, то мы понимаем ваше негодование. Мы понимаем, что система, функционировавшая в прошлом, могла допускать достижение рекордных показателей спортсменами незаконным способом. Мы приветствуем дискуссию, однако нашей основной задачей является защита "чистых" спортсменов, которые установили рекорды законным путем", - говорится в ответе IAAF, опубликованном на официальном портале AIPS в воскресенье.

"Если мы обнулим все мировые рекорды, то "чистые" спортсмены могут потерять свое место в истории", - заявили IAAF.

Ранее AIPS обратилась к президенту IAAF Себастьяну Коу с предложением аннулировать все мировые рекорды в легкой атлетике.