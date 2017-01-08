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Дальнее зарубежье 08.01.2017 16:42

В Иерусалиме грузовик врезался в пешеходов, три человека погибли, в полиции назвали это терактом

Грузовик, управляемый неизвестным водителем, наехал на пешеходов в Иерусалиме, три человека погибли, 15 человек ранены, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что водитель был застрелен полицейскими. Полиция назвала происшедшее терактом. "Это террористическая атака", - заявил представитель полиции в эфире местного радио.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИЕРУСАЛИМ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]