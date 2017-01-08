В Иерусалиме грузовик врезался в пешеходов, три человека погибли, в полиции назвали это терактом

Грузовик, управляемый неизвестным водителем, наехал на пешеходов в Иерусалиме, три человека погибли, 15 человек ранены, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что водитель был застрелен полицейскими. Полиция назвала происшедшее терактом. "Это террористическая атака", - заявил представитель полиции в эфире местного радио.