Во Франции задержали более 15 человек по делу об ограблении Ким Кардашьян

Полиция задержала 16 человек в рамках расследования дела об ограблении американской актрисы и фотомодели Ким Кардашьян, сообщают в понедельник французские СМИ.

Задержания были проведены в департаментах Сен-Сен-Дени, Приморская Сена и Приморские Альпы.

Ограбление было совершено в октябре. Вооруженные люди ворвались в парижский отель, в котором остановилась К.Кардашьян, и стали угрожать консьержу, требуя, чтобы он сопроводил их до номера звезды. Затем они связали К.Кардашьян и заперли ее в ванной комнате.

Грабители похитили, в частности, шкатулку с драгоценностями стоимостью примерно 6 млн евро и кольцо стоимостью около 4 млн евро.