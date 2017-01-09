Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8677 RUR   0.0298 GBR   2.1701 TRY   0.4863

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.99 Brent   57.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11 Янв 12 Янв

Дальнее зарубежье 09.01.2017 13:03

Сирийские военные продолжают бои с террористами в долине Вади-Барада

Бойцы сирийской армии в понедельник продолжают наступление на позиции террористов в районе стратегически важной долины Вади-Барада близ Дамаска, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на собственные источники.

В атаках вместе с военными принимают участие и бойцы ливанской группировки "Хезболла". Им противостоят не участвующие в перемирии в Сирии террористы из группировки "Фронт ан-Нусра" (запрещена в РФ), отмечает ЭФЭ.

Наступление в районе долины Вади-Барада стартовало около 20 дней назад. Цель военных - взять под контроль источники питьевой воды и восстановить водоснабжение Дамаска. Кроме того, черед долину пролегает один из возможных маршрутов для поставок оружия, боеприпасов и добровольцев из поддерживающего Дамаск в сирийской войне Ливана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, БОИ


Похожие новости


Спецпредставитель ООН по Сирии во вторник прибудет в Дамаск Мощный взрыв прогремел в Дамаске, не менее четырех человек погибли Сирийские войска штурмуют пригород Дамаска - ТВ В Дамаске идет эвакуация военных учреждений, горожане, опасаясь ударов США и их союзников, не вышли на работу Тела 10 человек обнаружены на дороге недалеко от Дамаска Сирийские войска отбили очередную попытку мятежников захватить столицу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]