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Транспорт и связь 09.01.2017 12:53

Бакинский ММТП в 2016г увеличил перевалку грузов на 47%

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП) в 2016 году увеличил объем грузоперевозок через порт по сравнению с 2015 годом на 47% - до 4,5 млн тонн, говорится в сообщении общества.

При этом 87% всех грузоперевозок пришлось на транзитные грузы.

За отчетный год наибольший рост наблюдался в перевалке через порт крупногабаритных транспортных средств (TIR), включая прицепы и прочую автотехнику – в 3 раза по сравнению с показателем 2015 года, до 23,415 тыс. единиц.

«За 2016 год перевозка грузов в Казахстан составила 13,791 тыс. единиц или 58,9% от общего числа автотехники, в Туркменистан – 9,624 тыс. или 41,1%», - отмечается в информации.

Основной грузовой терминал порта в 2016 году перевалил 418,1 тыс. тонн грузов (рост на 8,2%), большая часть которых пришлась на транзитные контейнеры и импорт стройматериалов.

По данным порта, за отчетный год по сравнению с 2015 годом перевалка контейнеров через БММТП увеличилась на 28,5% - до 17,1 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 87,5% - до 1,575 млн. тонн.

Паромный терминал порта за 2016 год обработал 36,896 тыс. вагонов (рост на 17,4%), в том числе 11,109 тыс. вагонов или 30,1% направлялось по маршруту Баку-Актау-Баку, 25,787 тыс. вагонов или 69,9% – Баку-Туркменбаши-Баку.

Пассажироперевозки через порт в 2016 году в обоих направлениях составили 20,203 тыс. человек (рост почти в 2 раза).

Как сообщалось, строительство нового БММТП осуществляться в поселке Алят (пригород Баку) на площади 400 га.

Первый этап строительных работ в порту завершится в 2017 году, в результате чего его мощность составит 10-11,5 млн тонн сухих грузов и 40-50 тыс. контейнеров. После завершения второго этапа мощность порта увеличится до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.

Подрядчиком строительства нового морского торгового порта выступило ОАО «Azerkorpu». Проект портового комплекса подготовлен голландской компанией «Royal Haskoning».

Н.Аббасова

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Тэги: ПОРТ, ПЕРЕВАЛКА

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