Парламент Турции рассмотрит вопрос о расширении полномочий президента страны

Турецкий парламент начинает в понедельник рассмотрение предложений о поправках к конституции, касающихся расширения полномочий главы государства, сообщает в понедельник агентство АП.

Ожидается, что обсуждение вопроса продлится две недели. Для принятия поправок к конституции необходима поддержка минимум 330 из 550 депутатов однопалатного парламента страны.

АП отмечает, что если парламентарии проголосуют за внесение поправок, то документ будет передан в правительство для окончательного одобрения, возможно, уже весной 2017 года.

Предложенные поправки к конституции предусматривают, что президент страны становится главой исполнительной власти, что позволяет ему лично назначать правительство, предлагать план бюджета и вводить режим чрезвычайного положения. Кроме того, в случае принятия поправок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет оставаться главой государства еще два пятилетних срока - до 2029 года.