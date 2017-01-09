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Регион 09.01.2017 12:56

Парламент Турции рассмотрит вопрос о расширении полномочий президента страны

Турецкий парламент начинает в понедельник рассмотрение предложений о поправках к конституции, касающихся расширения полномочий главы государства, сообщает в понедельник агентство АП.

Ожидается, что обсуждение вопроса продлится две недели. Для принятия поправок к конституции необходима поддержка минимум 330 из 550 депутатов однопалатного парламента страны.

АП отмечает, что если парламентарии проголосуют за внесение поправок, то документ будет передан в правительство для окончательного одобрения, возможно, уже весной 2017 года.

Предложенные поправки к конституции предусматривают, что президент страны становится главой исполнительной власти, что позволяет ему лично назначать правительство, предлагать план бюджета и вводить режим чрезвычайного положения. Кроме того, в случае принятия поправок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет оставаться главой государства еще два пятилетних срока - до 2029 года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]