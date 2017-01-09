Российское Marine Offshore Contractor планирует арендовать азербайджанское крановое судно «Гурбан Аббасов»

Российское ООО «Marine Offshore Contractor» планирует арендовать у ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар) крановое судно «Гурбан Аббасов», отмечается в информации Каспар.

По данным Каспар, судно «Гурбан Аббасов», прошедшее полную модернизацию в процессе последнего ремонта, планируется задействовать в российском секторе Каспия.

«Marine Offshore Contractor начало переговоры с руководством Каспар по вопросу аренды кранового судна «Гурбан Аббасов». Представители компании в ходе встречи с главой пароходства Рауфом Велизаде, заявили о полном удовлетворении осмотром судна и его техническими показателями», - отмечается в сообщении.

Р.Велизаде выразил уверенность в надежности «Marine Offshore Contractor» как партнера для сотрудничества.

«Стороны также обсудили перспективы будущего сотрудничества в рамках реализации совместных проектов», - отмечается в информации.

Судно «Гурбан Аббасов» было доставлено на Каспий в 1986 году. Его длина составляет 149 метров, ширина – 54 высота – 38 метров, грузоподъемность – 600 тонн. Всего в мире имеется 4 судна такого типа, из которых Каспар принадлежит два - «Гурбан Аббасов» и «Генерал Алиага Шихлинский».

Н.Аббасова