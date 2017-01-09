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Дальнее зарубежье 09.01.2017 13:28

Доходы от внутреннего туризма в Китае в 2016 г. приблизились к 4 трлн юаней

Доходы Китая от внутреннего туризма в прошлом году подскочили на 14% и превысили 3,9 трлн юаней ($565 млрд), свидетельствуют предварительные данные Государственного управление КНР по делам туризма (ГУТ).

Как сообщает агентство "Синьхуа", количество туристических поездок внутри страны возросло по сравнению с предыдущим годом на 11% - до 4,44 млрд.

В 2016 году рынок туризма продолжил развиваться темпами, превышающими темпы экономического роста, отметило ГУТ.

Въездной туристический поток в материковый Китай увеличился на 3,8% - до 138 млн поездок, из них иностранцы составили 28,14 млн (+8,3%). Доходы от международного туризма увеличились на 5,6%, до $120 млрд.

В свою очередь, жители материкового Китая совершили 122 млн зарубежных поездок, рост составил 4,3%. По итогам года в торговле туристическими услугами образовалось положительное сальдо в размере $10,2 млрд, что на 11,5% больше, чем в предыдущем году.

Управление прогнозирует дальнейшее улучшение показателей в 2017 году. Внутренний, въездной и выездной турпотоки, по его оценкам, могут составить 4,88 млрд, 140 млн и 123 млн поездок соответственно, то есть речь идет о приросте на 10%, 3,5% и 4%. При этом доходы от внутреннего туризма, как ожидается, повысятся на 12,5% - до 4,4 трлн юаней, от международного туризма - на 5%, до $126 млрд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ТУРИЗМ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]