Доходы от внутреннего туризма в Китае в 2016 г. приблизились к 4 трлн юаней

Доходы Китая от внутреннего туризма в прошлом году подскочили на 14% и превысили 3,9 трлн юаней ($565 млрд), свидетельствуют предварительные данные Государственного управление КНР по делам туризма (ГУТ).
Как сообщает агентство "Синьхуа", количество туристических поездок внутри страны возросло по сравнению с предыдущим годом на 11% - до 4,44 млрд.
В 2016 году рынок туризма продолжил развиваться темпами, превышающими темпы экономического роста, отметило ГУТ.
Въездной туристический поток в материковый Китай увеличился на 3,8% - до 138 млн поездок, из них иностранцы составили 28,14 млн (+8,3%). Доходы от международного туризма увеличились на 5,6%, до $120 млрд.
В свою очередь, жители материкового Китая совершили 122 млн зарубежных поездок, рост составил 4,3%. По итогам года в торговле туристическими услугами образовалось положительное сальдо в размере $10,2 млрд, что на 11,5% больше, чем в предыдущем году.
Управление прогнозирует дальнейшее улучшение показателей в 2017 году. Внутренний, въездной и выездной турпотоки, по его оценкам, могут составить 4,88 млрд, 140 млн и 123 млн поездок соответственно, то есть речь идет о приросте на 10%, 3,5% и 4%. При этом доходы от внутреннего туризма, как ожидается, повысятся на 12,5% - до 4,4 трлн юаней, от международного туризма - на 5%, до $126 млрд.
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