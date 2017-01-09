Пять человек насмерть замерзли в Белоруссии за 9 дней нового года

В Белоруссии от сильных морозов погибли пять человек.
"Всего за период с 1 по 9 января на территории Минской области получили обморожение 41 человек, из них два ребенка. Три человека погибли (два человека стали жертвами экстремальных морозов в Слуцком и один - в Стародорожском районах)", - сообщили в понедельник в Минском областном управлении МЧС.
В Могилевской области, по сведениям центра экстренной медицинской помощи, с холодовыми травмами в учреждения здравоохранения области обратились 14 человек. Обнаружен один погибший на улице в Быхове.
В Гродненском регионе также не обошлось без жертв. "8 января в 10:37 поступило сообщение о том, что в Щучинском районе, на автодороге Щучин - Демброво, вблизи д.Долгая был обнаружен труп мужчины 1960 года рождения. По результатам предварительной экспертизы смерть наступила в результате общего переохлаждения", - сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сильные морозы стали причиной перебоев в электроснабжении. За минувшие сутки в 76 населенных пунктах Белоруссии периодически нарушалось электроснабжение, сообщили пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.
"Наибольшее количество отключений потребителей электроэнергии произошло в Логойском районе Минской области и Гродненском районе", - отметили в МЧС.
В Могилеве около 3,5 часов оставался без теплоснабжения один многоквартирный жилой дом по ул. Габровской.
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