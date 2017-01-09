В Иране прощаются со скончавшемся экс-президентом Рафсанджани

Церемония прощания со скончавшимся бывшим президентом Ирана Али Акбаром Хашеми Рафсанджани проходит в понедельник в Тегеране, передает агентство АП.

Так, президент страны Хасан Рухани и многие другие иранские руководители уже посетили мечеть на севере иранской столицы, в которой находится тело А.Рафсанджани.

Бывший президент скончался в воскресенье на 83-м году жизни от сердечного приступа. В стране объявлен трехдневный траур. Похороны состоятся во вторник.

А.Рафсанджани принял активное участие в Исламской революции 1979 года в Иране и до самой смерти считался одним из наиболее влиятельных людей в стране. Он занимал пост президента с 1989 по 1997 год.

Среди прочего, он сыграл активную роль в начале работы в Иране над ядерной программой. При этом экс-президент в дальнейшем выступил за выработку соглашения по атому с "шестеркой" международных посредников. Считалось, что А.Рафсанджани - сторонник скорее иранских реформаторов, а не сторонников более жесткой, консервативной, линии.