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Регион 09.01.2017 14:02

В Иране прощаются со скончавшемся экс-президентом Рафсанджани

Церемония прощания со скончавшимся бывшим президентом Ирана Али Акбаром Хашеми Рафсанджани проходит в понедельник в Тегеране, передает агентство АП.

Так, президент страны Хасан Рухани и многие другие иранские руководители уже посетили мечеть на севере иранской столицы, в которой находится тело А.Рафсанджани.

Бывший президент скончался в воскресенье на 83-м году жизни от сердечного приступа. В стране объявлен трехдневный траур. Похороны состоятся во вторник.

А.Рафсанджани принял активное участие в Исламской революции 1979 года в Иране и до самой смерти считался одним из наиболее влиятельных людей в стране. Он занимал пост президента с 1989 по 1997 год.

Среди прочего, он сыграл активную роль в начале работы в Иране над ядерной программой. При этом экс-президент в дальнейшем выступил за выработку соглашения по атому с "шестеркой" международных посредников. Считалось, что А.Рафсанджани - сторонник скорее иранских реформаторов, а не сторонников более жесткой, консервативной, линии.

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Тэги: ИРАН, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПРОЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]