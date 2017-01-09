Оборот по сделкам на БФБ в 2016г сократился на треть

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в 2016 году составил 5 млрд 698 млн 339,993 тыс. манатов, что на 32,6% меньше показателя 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

В общем объеме сделок на БФБ в 2016 году на долю рынка производных сделок пришлось 4 млрд 440 млн 667,094 тыс. манатов (спад на 28,3% –ИФ-Аз), из которых на долю сделок с валютой - 4 млрд 168 млн 572,619 тыс. манатов, сделок с товарами – 272 млн 94,475 тыс. манатов.

Из общего оборота в 2016 году на сделки с государственными ценными бумагами пришлось 836 млн 158,062 тыс. манатов (рост в 40,2 раза). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 567 млн 402,695 тыс. манатов. В том числе объем размещения облигаций на первичном рынке составил 421 млн 490,192 тыс. манатов, на вторичном рынке – 145 млн 912,503 тыс. манатов.

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка на первичном рынке за отчетный год составил 268 млн 755,367 тыс. манатов.

На долю паевого рынка в общем обороте БФБ в 2016 году пришлось 117 млн 971,84 тыс. манатов (спад в 2,37 раза), из которых на размещение акций на первичном рынке пришлось 114,709 млн манатов, на вторичном – 3 млн 262,84 тыс. манатов.

На долю долговых инструментов рынка ценных бумаг в общем объеме сделок в 2016 году пришлось 301 млн 478,233 тыс. манат (спад в 6,1 раза). При этом объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на вторичном рынке составил 26 млн 639,576 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций на первичном рынке за 2016 год составил 169 млн 90,229 тыс. манатов, на вторичном рынке – 105 млн 748,427 тыс. манатов.

А.Ахундов