Нападение на блокпост на севере Синая привело к гибели почти десятка египетских полицейских

По меньшей мере девять сотрудников египетской полиции погибли в результате атаки террористов на блокпост на севере Синайского полуострова, передает в понедельник агентство АП.

Еще минимум 10 человек получили ранения.

Нападение произошло в городе Эль-Ариш: боевики привели в действие взрывное устройство, находившееся в автомобиле.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.