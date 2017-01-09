Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8677 RUR   0.0298 GBR   2.1701 TRY   0.4863

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.99 Brent   57.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11 Янв 12 Янв

Дальнее зарубежье 09.01.2017 13:54

Нападение на блокпост на севере Синая привело к гибели почти десятка египетских полицейских

По меньшей мере девять сотрудников египетской полиции погибли в результате атаки террористов на блокпост на севере Синайского полуострова, передает в понедельник агентство АП.

Еще минимум 10 человек получили ранения.

Нападение произошло в городе Эль-Ариш: боевики привели в действие взрывное устройство, находившееся в автомобиле.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕГИПЕТ, СИНАЙ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В результате обстрела КПП на Синае погибли 12 военных - власти Египта В результате обстрела населенных пунктов на Синае погибли 13 человек - власти Египта На Синайском полуострове произошел взрыв на газопроводе Израилю не стоит волноваться по поводу военной операции Египта на Синае, считает египетский президент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]