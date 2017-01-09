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Регион 09.01.2017 14:15

Армения, Иран и Туркменистан рассматривают возможность поставок энергоресурсов и реализации совместных проектов

Армения заинтересована в развитии экономического взаимодействия с Ираном и Туркменистаном и желает повысить объем товарооборота между странами, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, на встрече с послами Ирана и Туркменистана Сейедом Казем Саджади и Мухаммедниязом Машаловым К.Карапетян отметил, что высокий уровень политических отношений Еревана с Тегераном и Ашхабадом позволяет еще больше укреплять двусторонние экономические связи, а также развивать экономическое сотрудничество в трехстороннем формате.

"Мы заинтересованы в том, чтобы развивать трехстороннее экономическое взаимодействие Армения-Иран-Туркменистан. У нас есть возможность повысить уровень роста объема товарооборота между нашими странами, и данная встреча в первый рабочий день 2017 года свидетельствует о значении, которое придается нашему сотрудничеству", - сказал К.Карапетян.

Согласно сообщению, на встрече были обсуждены возможности и перспективы развития трехстороннего взаимодействия в сфере энергетики, рассматривались вопросы относительно поставок энергоресурсов и совместных проектов. Стороны достигли договоренности о формировании совместной рабочей группы и предметном обсуждении конкретных программ.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ТУРКМЕНИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]