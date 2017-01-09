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Дальнее зарубежье 09.01.2017 14:29

Приоритеты Мэй в переговорах о Brexit говорят о вероятной потере Великобританией доступа к рынку ЕС

Британский премьер-министр Тереза Мэй дала понять, что Великобритании, вероятно, придется покинуть единый европейский рынок, назвав восстановление контроля над иммиграцией в качестве своего приоритета в переговорах о выходе страны из Евросоюза, пишет газета Financial Times.

"Мы, находясь за пределами Евросоюза, сможем контролировать иммиграцию, сможем устанавливать правила для людей, приезжающих в Великобританию из других стран ЕС", - заявила Т.Мэй в интервью Sky News, ставшем для нее первым в 2017 году.

"В рамках переговоров по Brexit мы будем работать, чтобы заключить как можно более благоприятное соглашение в плане торговых отношений Великобритании с Евросоюзом", - заявила Т.Мэй.

Она отметила, что рассчитывает на благоприятный для страны исход переговоров, как по вопросу миграции, так и по вопросу торговых отношений с ЕС.

Однако, по ее словам, Великобритания не заинтересована в сохранении "остатков членства в ЕС".

"Мы покидаем ЕС, мы уходим", - сказала Т.Мэй.

Т.Мэй подтвердила, что Великобритания введет в действие статью 50 Лиссабонского договора (формально запускающую процедуру Brexit) до конца марта текущего года. Тогда же она планирует обнародовать основные цели правительства в переговорах о выходе из ЕС.

Ее помощники признают, что ЕС не позволит Великобритании сохранить доступ к единому европейскому рынку на прежних условиях после Brexit с учетом жесткой позиции Т.Мэй по вопросам контроля иммиграции и свободы от юрисдикции Европейского суда.

Единый европейский рынок предусматривает использование государствами общих правил торговли товарами и услугами, а также способствует свободному движению денежных и трудовых ресурсов между странами. Тем временем, Европейский суд определяет правила, в соответствие с которыми функционирует рынок, пишет FT.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд считает, что Великобритании необходимо остаться, хотя бы частично, членом таможенного союза ЕС, что позволит сохранить свободное движение товаров без таможенных проверок и пошлин.

Другие официальные лица Великобритании также надеются, что новое соглашение с ЕС будет включать в себя элементы доступа страны к единому рынку ЕС, а также элементы таможенного союза.

Тем не менее, жесткая позиция Т.Мэй по вопросам контроля иммиграции и свободы от юрисдикции Европейского суда задают параметры в переговорах Великобритании с ЕС, которые указывают на то, что страну ждет "жесткий Brexit", отмечают оппоненты премьера.

Курс фунта стерлингов к доллару США в понедельник упал на 1,1% - до $1,2143, минимального уровня с октября прошлого года, на фоне заявлений Т.Мэй.

Стоимость фунта относительно евро также снизилась на 1,1% - до 1,1536 евро, что является самым низким уровнем с ноября.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПРЕМЬЕР, ПРИОРИТЕТЫ


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