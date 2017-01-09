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Дальнее зарубежье 09.01.2017 14:42

Переговоры по кипрской проблеме начнутся в Женеве в понедельник

Президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер самопровозглашенного Северного Кипра Мустафа Акынджи начинают новый раунд переговоров под эгидой ООН в понедельник в Женеве, сообщают западные СМИ.

В четверг к переговорам присоединится новый генсек ООН Антониу Гутерриш.

По прибытии в штаб-квартиру ООН Н.Анастасиадис не стал отвечать на вопрос о его ожиданиях по поводу предстоящей встречи. "Задайте этот вопрос, когда мы закончим", - сказал он журналистам.

Накануне М.Акынджи также сказал, что ждет итогов переговоров "с осторожностью". "Мы не пессимисты, но я не вижу нужды в завышенных ожиданиях того, что все возьмет и произойдет. Нас ждет тяжелая неделя", - приводят СМИ слова лидера турок-киприотов.

Территориальный конфликт на Кипре возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция. В данный момент идут переговоры об объединении двух частей Кипра.

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Тэги: КИПР, ПЕРЕГОВОРЫ, ЖЕНЕВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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