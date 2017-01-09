Азербайджан заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества с Эстонией

Азербайджан рассчитывает на расширение торгово-экономических отношений с Эстонией, заявил президент Ильхам Алиев в понедельник, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Эстонии Марин Миттус, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по возможностям сотрудничества в сферах торговли, транспорта, информационных технологий, туризма, АПК и культуры», - отмечается в информации.
И.Алиев отметил, что между двумя странами сложилось очень хорошее взаимопонимание и в политической сфере страны постоянно поддерживают друг друга.
Президент выразил надежду на то, что в развитии двухсторонних взаимоотношений между Азербайджаном и Эстонией будет придаваться большое значение расширению торгово-экономических связей. По его словам, это в свою очередь, создаст благоприятные условия для стимулирования экспортно-импортных операций и для определения возможностей.
Глава Азербайджана также отметил необходимость сотрудничества между двумя странами в культурной сфере.
Н.Аббасова
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