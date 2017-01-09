Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8677 RUR   0.0298 GBR   2.1701 TRY   0.4863

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.99 Brent   57.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11 Янв 12 Янв

Внешняя политика 09.01.2017 14:23

Азербайджан заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества с Эстонией

Азербайджан рассчитывает на расширение торгово-экономических отношений с Эстонией, заявил президент Ильхам Алиев в понедельник, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Эстонии Марин Миттус, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по возможностям сотрудничества в сферах торговли, транспорта, информационных технологий, туризма, АПК и культуры», - отмечается в информации.

И.Алиев отметил, что между двумя странами сложилось очень хорошее взаимопонимание и в политической сфере страны постоянно поддерживают друг друга.

Президент выразил надежду на то, что в развитии двухсторонних взаимоотношений между Азербайджаном и Эстонией будет придаваться большое значение расширению торгово-экономических связей. По его словам, это в свою очередь, создаст благоприятные условия для стимулирования экспортно-импортных операций и для определения возможностей.

Глава Азербайджана также отметил необходимость сотрудничества между двумя странами в культурной сфере.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭСТОНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ИНТЕРЕС


Похожие новости


Юные азербайджанские пианисты успешно выступили на конкурсе в Эстонии Посол Азербайджана вручил верительную грамоту президенту Эстонии Эстония назначила нового посла в Азербайджан Азербайджано-эстонские политические консультации прошли в Баку Эстония назначила своего первого экономического посла в Азербайджан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]