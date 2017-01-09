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Туризм 09.01.2017 14:28

Азербайджан и Перу изучат возможности для сотрудничества в сферах туризма и торговли

Азербайджан и Перу изучат возможности для сотрудничества в сферах туризма и торговли, заявил в понедельник президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Перу Луиса Мануэля Сантьяго Марковича Монаси, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

И.Алиев отметил возможность взаимного экспорта различной продукции.

Президент также подчеркнул значимость сотрудничества в рамках политических и международных организаций.

Перуанский посол, в свою очередь, отметил наличие в настоящее время очень хороших возможностей для определения сфер будущего сотрудничества между странами.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРУ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ВОЗМОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]