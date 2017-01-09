В Анкаре надеются, что при Трампе США экстрадируют Гюлена и прекратят поддерживать курдских ополченцев в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что ожидает изменений в подходе США по ряду проблемных вопросов в отношениях Вашингтона с Анкарой, сообщают западные СМИ.

В ходе выступления перед турецкими дипломатами министр пояснил, что ожидает от следующей американской администрации согласия на экстрадицию в Турцию проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации в прошлом году неудавшейся попытки госпереворота.

Кроме того, по словам М.Чавушоглу, США после прихода на президентский пост Дональда Трампа могут прекратить сотрудничество с курдскими ополченцами из сирийских "отрядов народной самообороны" (YPG).