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Регион 09.01.2017 15:03

В Анкаре надеются, что при Трампе США экстрадируют Гюлена и прекратят поддерживать курдских ополченцев в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что ожидает изменений в подходе США по ряду проблемных вопросов в отношениях Вашингтона с Анкарой, сообщают западные СМИ.

В ходе выступления перед турецкими дипломатами министр пояснил, что ожидает от следующей американской администрации согласия на экстрадицию в Турцию проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации в прошлом году неудавшейся попытки госпереворота.

Кроме того, по словам М.Чавушоглу, США после прихода на президентский пост Дональда Трампа могут прекратить сотрудничество с курдскими ополченцами из сирийских "отрядов народной самообороны" (YPG).

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, США, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]