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Внешняя политика 09.01.2017 14:43

Баку может рассмотреть вопрос участия в Исламском военном блоке при наличии соответствующего предложения – МИД Азербайджана

Азербайджан может рассмотреть вопрос участия в Исламской коалиции в случае поступления соответствующего предложения, заявил официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Данный вопрос пока не стоит в повестке внешней политики Азербайджана. В свое время по данному вопросу звучали различные мнения в рамках Организации Исламского Сотрудничества. Азербайджанская сторона детально рассмотрит вопрос в случае поступления предложений», - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

Ранее в понедельник ряд СМИ распространили информации о вступлении Азербайджана в Исламский военный альянс, окрещенного рядом масс-медиа, как аналог НАТО.

Отмечалось, что наряду с Азербайджаном решение вступить в организацию приняли Таджикистан и Индонезия, увеличив число стран военного блока до 42.

В 2015 году Саудовская Аравия объявила о создании военной коалиции исламских государств для противодействия терроризму.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛЬЯНС, УЧАСТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]