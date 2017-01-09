Баку может рассмотреть вопрос участия в Исламском военном блоке при наличии соответствующего предложения – МИД Азербайджана

Азербайджан может рассмотреть вопрос участия в Исламской коалиции в случае поступления соответствующего предложения, заявил официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Данный вопрос пока не стоит в повестке внешней политики Азербайджана. В свое время по данному вопросу звучали различные мнения в рамках Организации Исламского Сотрудничества. Азербайджанская сторона детально рассмотрит вопрос в случае поступления предложений», - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

Ранее в понедельник ряд СМИ распространили информации о вступлении Азербайджана в Исламский военный альянс, окрещенного рядом масс-медиа, как аналог НАТО.

Отмечалось, что наряду с Азербайджаном решение вступить в организацию приняли Таджикистан и Индонезия, увеличив число стран военного блока до 42.

В 2015 году Саудовская Аравия объявила о создании военной коалиции исламских государств для противодействия терроризму.

Ф.Исазаде