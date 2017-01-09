Руководство Грузии обсудило с президентом Израиля вопросы расширения экономического сотрудничества

Вопросы углубления экономического сотрудничества были одной из основных тем обсуждения состоявшихся в Тбилиси в понедельник встреч президента Израиля Реувена Ривлина с главой Грузии Георгием Маргвелашвили и премьером Георгием Квирикашвили.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, на встрече Г.Квирикашвили и Р.Ривлина было отмечено успешное сотрудничество между двумя странами в различных направлениях, включая экономическое.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сферах образования и культуры.

В начале встречи премьер Грузии выразил соболезнования Р.Ривлину в связи с совершенным в Иерусалиме терактом.

В свою очередь президент Израиля, как сообщает пресс-служба, отметил, что из-за теракта рассматривалась возможность переноса его визита в Грузию, однако было решено не откладывать поездку. "Террористы не смогут нас остановить", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник Р.Ривлин встретился с Г.Маргвелашвили.

По информации администрации президента Грузии, Г.Маргвелашвили также выразил соболезнования в связи с произошедшим в Израиле терактом, отметив, что Тбилиси строго осуждает любые проявления терроризма".

"На встрече стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности и углубления экономических отношений. Была отмечена необходимость активизации экономических и торговых отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

По информации администрации, в ходе встречи Г.Маргвелашвили призвал израильские компании осуществлять инвестиции в Грузии в различных быстроразвивающихся секторах - возобновляемой энергии, сельском хозяйстве, туризме и промышленности.

Р.Ривлин пробудет в Грузии два дня. Он также встретится с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.