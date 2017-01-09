Продажи автомобилей Volkswagen в 2016 году выросли, несмотря на скандал с занижением показателей выбросов, говорится в отчетности компании.
В минувшем году германский автоконцерн продал 5,99 млн автомобилей во всем мире, на 2,8% больше, чем в 2015 году, благодаря существенному росту продаж в Китае. В декабре продажи подскочили на 16%, до 567,9 тыс. машин.
"Столь сильные результаты в конце 2016 года вселяют в нас оптимизм в отношении 2017 года", - заявил член совета директоров Юрген Штакманн.
Между тем германский производитель автомобилей класса "люкс" Mercedes-Benz в минувшем году увеличил продажи на 11,3%, до рекордных в истории компании 2,08 млн автомобилей. Ее конкурент Audi отчитался о продаже 1,87 млн машин в 2016 году. BMW, пока не опубликовавший годовой показатель, за 11 месяцев прошлого года реализовал 1,82 млн автомобилей и едва ли сможет превысить годовой показатель Mercedes.
Британские производители люксовых авто также отчитались об увеличении продаж в прошлом году. Jaguar Land Rover реализовал рекордные 583,3 тыс. автомобилей, на 20% больше, чем в предыдущем году. Rolls-Royce повысил продажи на 6%, до 4011 машин; показатель был вторым в 113-летней истории компании.
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