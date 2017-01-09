Таджикистан будет контактировать в Афганистане только с законными властями, заявляют в Душанбе

Таджикистан не будет вести переговоры с антиправительственными группами в Афганистане, заявил директор Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте республики Худоберди Холикназар.
"Таджикистан признает в Афганистане лишь законное правительство этого государства, и не будет вести переговоры ни с одной из других групп на территории этой страны", - сказал Х.Холикназар в понедельник на пресс-конференции в Душанбе. Так он ответил на вопрос журналистов о позиции Таджикистана как стратегического партнера России и Китая, которые объявили о своих контактах с талибами.
По его мнению, активизация "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) на территории Афганистана побудила Россию и Китай в целях противодействия этой группировке вступить в переговоры с талибами.
В начале декабря 2016 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не ведет никаких закулисных переговоров с талибами и не поддерживает их.
Она добавила, что в Москве считают, что у афганского конфликта не существует военного решения, достижение мира возможно только путем переговоров. "Конечно, налаживание этих переговоров без контактов с движением талибов - по факту одним из участников политического процесса в Афганистане, если это неизвестно господину Николсону - без таких контактов не обойтись", - сказала М.Захарова.
В конце декабря в Москве прошли консультации России, Китая и Пакистана по афганскому урегулированию.
"Со стороны Российской Федерации, Китайской Народной Республики как постоянных членов Совета Безопасности ООН была подтверждена готовность гибко подходить к вопросам изъятия отдельных фигурантов из санкционных списков в рамках усилий по налаживанию мирного диалога между Кабулом и движением талибов. Стороны договорились продолжить консультации в расширенном формате и в этой связи приветствовали бы участие Афганистана", - сказала по итогам консультаций М.Захарова.
"Участники консультаций также встретились с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым. Стороны отметили ухудшение ситуации в сфере безопасности, выразили особую обеспокоенность ростом активности в стране экстремистских группировок, включая афганское крыло ИГИЛ", - сказала она.
В свою очередь директор Второго департамента Азии МИД РФ спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил "Интерфаксу", что Россия, Китай и Пакистан не собираются выступать посредниками между Кабулом и талибами.
"Чтобы быть посредником, нас должны попросить об этом участники конфликта. В данном случае - Кабул и, хотя бы, талибы. Такой просьбы не поступало. Поэтому мы посредничать не собираемся", - сказал он.
"Мы чувствуем, что надо формировать более широкий региональный формат, разумеется, с участием афганцев, по выработке новых подходов, которые будут давать результат, а не так, чтобы мы разговаривали в разных форматах, а война как продолжалась, так и продолжается", - отметил высокопоставленный дипломат.
По его словам, консультации в формате РФ-Китай-Пакистан - "это только первый шаг". "В обозримом будущем мы пригласим не только афганцев, но других действительно заинтересованных в урегулировании игроков. Речь идет о странах, которые действительно страдают от афганской проблемы", - пояснил З.Кабулов.
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