Команда Трампа не пригласила вести церемонию инаугурации диктора, который вел ее последние 60 лет

Команда избранного президента США Дональда Трампа не захотела, чтобы церемонию инаугурации вел диктор Чарльз Бротман, который традиционно выступал в этой роли с 1960-х гг., пишет издание "Хилл".

Вместо 89-летнего Ч.Бротмана вести церемонию будет 58-летний радиоведущий Стив Рэй.

Ч.Бротман сказал, что новость о том, что в этом году впервые за последние 60 лет его не пригласят работать на инаугурации, "разбила ему сердце". Эта церемония стала бы для него 12-й по счету. Впервые он был диктором на инаугурации Дуайта Эйзенхауэра в 1957 году. При этом Ч.Бротман пожелал удачи своему преемнику.

С.Рэй, в свою очередь, сказал, что не думает, что лишил Ч.Бротмана этой почетной роли. "Я не считаю, что стал ему заменой или занял его место, просто так вышло, что я стал следующим", - приводит издание его слова.

Инаугурация Д.Трампа состоится 20 января.