В Таджикистане опровергают заявления о ремонте техники афганских талибов на территории республики

Председатель Хатлонской области Таджикистана Давлатшо Гулмахмадзода назвал клеветой слова бывшего губернатора афганской провинции Кундуз о том, что танки и другая военная техника радикального движения "Талибан" ремонтируются на таджикской территории.

Выступая на пресс-конференции в городе Курган-Тюбе, административном центре Хатлонской области Д.Гулмахмадзода заявил, что перемещение военной техники талибов из Афганистана в Таджикистан через реку Пяндж "невозможно и противоречит политике Таджикистана в отношении Афганистана".

"Таджикистан последовательно выступает за мирное урегулирование проблем Афганистана и заявление бывшего главы провинции Кундуз является клеветой и не более. Господин Сафи должен извиниться перед таджиками", - заявил он.

На прошлой неделе бывший губернатор провинции Кундуз Умар Сафи, которая граничит с Хатлонской областью, обвинил Россию в военной поддержке движения "Талибан". По его словам, российские военные инженеры ремонтируют танки и другую военную технику талибов на территории Таджикистана.

В понедельник на пресс-конференции в Душанбе директор Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана Худоберди Холикназар заявил, что республика не будет вести переговоры с антиправительственными группами в Афганистане.

"Таджикистан признает в Афганистане лишь законное правительство этого государства, и не будет вести переговоры ни с одной из других групп на территории этой страны", - сказал Х.Холикназар. Так директор ЦСИ ответил на вопрос журналистов о позиции Таджикистана как стратегического партнера России и Китая, которые объявили о своих контактах с талибами.

По его мнению, активизация террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Афганистана побудило Россию и Китай в целях противодействия этой организации вступить в переговоры с талибами.