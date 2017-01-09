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Регион 09.01.2017 15:52

Сотрудничество с РФ важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии - глава МИД Турции

Диалог с Россией позволит внести вклад в урегулирование многих конфликтов, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Выступая на конференции послов в Анкаре, министр отметил, что сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии. "Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - сказал М.Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.

Говоря о сирийском конфликте, он заявил, что "Турция, как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности в Сирии".

"Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии. Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ - ИФ) на севере этой страны", - сказал М.Чавушоглу.

Он заверил, что "Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии".

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]