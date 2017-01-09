SOCAR и Транснефть подписали договор о транзите нефти по Баку-Новороссийск на 2017г

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и АК "Транснефть" подписали договор о транспортировке азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2017 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госнефтекомпании.
"Контракт с Транснефтью уже подписан и предусматривает транспортировку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2017 году около 1,5 млн тонн нефти азербайджанской нефти. Из этого объема 325 тыс. тонн заявлено для прокачки в I-ом квартале года», - сообщили в компании.
По данным SOCAR, в 2016 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск прокачано 1,22 млн тонн нефти.
Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.
Н.Аббасова
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