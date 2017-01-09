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ТЭК 09.01.2017 15:53

SOCAR и Транснефть подписали договор о транзите нефти по Баку-Новороссийск на 2017г

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и АК "Транснефть" подписали договор о транспортировке азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2017 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госнефтекомпании.

"Контракт с Транснефтью уже подписан и предусматривает транспортировку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2017 году около 1,5 млн тонн нефти азербайджанской нефти. Из этого объема 325 тыс. тонн заявлено для прокачки в I-ом квартале года», - сообщили в компании.

По данным SOCAR, в 2016 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск прокачано 1,22 млн тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: SOCAR, ТРАНСНЕФТЬ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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