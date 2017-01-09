Цены на нефть падают в понедельник, Brent подешевела до $56,1 за баррель

Нефть резко падает в цене в понедельник на опасениях, что сокращение производства нефти в странах ОПЕК и государствах-партнерах картеля вызовет скачок добычи сланцевого топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:43 упала на $0,97 (1,7%) - до $56,13 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,90 (1,67%) - до $53,09 за баррель.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт сокращают добычу в соответствие с соглашением между членами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, заявила представитель Кувейта в ОПЕК Наваль аль-Фезайя.

Главным образом оптимизм внушает тот факт, что Саудовская Аравия, крупнейший член ОПЕК и неформальный лидер картеля, уже сократила добычу в январе на 468 тыс. баррелей в сутки.

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу об очередном увеличении числа нефтяных буровых в США, на этот раз на 4 единицы - до 529. C конца сентября показатель вырос более чем на 100 единиц.

В целом США могут увеличить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки в 2017 году, однако это лишь частично снизит эффект от коллективных действий стран ОПЕК и России, прогнозирует консалтинговая фирма Energy Aspects.

Кроме того, добычу активно наращивает Ливия, входящая в ОПЕК, но освобожденная от участия в соглашении, тогда как Иран активно продает нефть из накопленных за годы санкций резервов, сократив их до 16,4 млн баррелей с 29,6 млн баррелей в октябре. Это позволяет стране наращивать экспорт.