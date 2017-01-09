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Дальнее зарубежье 09.01.2017 17:21

Забастовка сотрудников метро в Лондоне затронула миллионы человек

Миллионы человек столкнулись с трудностями из-за забастовки сотрудников лондонского метрополитена в понедельник, сообщает агентство АП.

В результате на автобусных остановках образовались огромные очереди. Некоторые местные жители решили пересесть на велосипеды, чтобы быстрее добраться до работы.

В утренний час пик в городе были закрыты десятки станций и многие линии метрополитена. В частности, было прекращено движение поездов в ряд терминалов международного аэропорта Хитроу.

Мэр Лондона Садик Хан назвал эту акцию протеста "абсолютно неуместным" действием и призвал решать проблему "мирным путем".

Сотрудники метро начали 24-часовую забастовку в воскресенье. Они выступают против снижения заработных плат и сокращения количества рабочих мест.

АП отмечает, что ежедневно лондонским метрополитеном пользуются более 4 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МЕТРО, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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