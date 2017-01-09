Забастовка сотрудников метро в Лондоне затронула миллионы человек

Миллионы человек столкнулись с трудностями из-за забастовки сотрудников лондонского метрополитена в понедельник, сообщает агентство АП.
В результате на автобусных остановках образовались огромные очереди. Некоторые местные жители решили пересесть на велосипеды, чтобы быстрее добраться до работы.
В утренний час пик в городе были закрыты десятки станций и многие линии метрополитена. В частности, было прекращено движение поездов в ряд терминалов международного аэропорта Хитроу.
Мэр Лондона Садик Хан назвал эту акцию протеста "абсолютно неуместным" действием и призвал решать проблему "мирным путем".
Сотрудники метро начали 24-часовую забастовку в воскресенье. Они выступают против снижения заработных плат и сокращения количества рабочих мест.
АП отмечает, что ежедневно лондонским метрополитеном пользуются более 4 млн человек.
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