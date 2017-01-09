В парламенте Ирана выступили за рост оборонных расходов с 2 до 5% от бюджета

Иранские парламентарии одобрили законопроект о повышении на ближайшие годы расходов на оборону, в том числе на программу по разработке ракет большой дальности, передает в понедельник иранское агентство "Тасним".

Согласно документу, Ирану теперь предстоит увеличить оборонный бюджет до отметки в 5% от общего бюджета страны. До сих пор этот показатель составлял 2%.

За законопроект проголосовали 173 депутата, в то время как против него высказались лишь 10 членов парламента.

Данный проект - часть пятилетнего плана по укреплению обороны Ирана, отмечают иранские СМИ.

В законопроекте указывается, что Иран планирует увеличить финансирование программы по разработке ракет большой дальности, комплексов с беспилотными летательными аппаратами, а также иных современных военных технологий.