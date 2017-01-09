Продажи супер яхт в Великобритании в минувшем фингоду превысили 3 млрд фунтов

Продажи супер яхт в Великобритании в финансовом году, завершившемся 31 марта прошлого года, превысили 3 млрд фунтов стерлингов ($3,65 млрд) впервые за 8 лет, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление Британской судовой федерации.
В минувшем фингоду продажи выросли на 1,6% и достигли 3,01 млрд фунтов.
Экспорт продукции приносит около трети (29%) доходов британским производителям роскошных судов. В прошлом фингоду продажи яхт в страны еврозоны составили 392 млн фунтов, в Северную Америку - 157 млн фунтов, в другие страны Европы, включая Россию - 90 млн фунтов, в Китай - 40 млн фунтов.
Великобритания является четвертым по величине в мире производителем супер яхт. В отрасли заняты свыше 33 тыс. человек, валовая добавленная стоимость в секторе в минувшем фингоду превысила 1,1 млрд фунтов.
Эксперты федерации отмечают, что падение курса фунта после решения Великобритании покинуть ЕС резко повысило стоимость производства яхт, однако увеличило прибыль производителей, ориентированных на экспорт продукции.
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