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Дальнее зарубежье 09.01.2017 16:29

Трамп на посту президента не будет заниматься микроменеджментом и даст большую свободу своему кабинету - газета

Стиль руководства избранного президента США Дональда Трампа будет кардинально отличаться от стиля его предшественника Барака Обамы, он предоставит большую свободу действий своему кабинету, пишет в понедельник газета "Политико".

В окружении избранного президента говорят, что он будет управлять страной по тому же принципу, по какому руководил своей корпорацией: его администрация будет иметь широкую автономию в вопросах, касающихся работы министерств и ведомств, микроменеджментом Д.Трамп заниматься не будет.

"Он нашел лучших людей на ключевые посты и даст им возможность свободно руководить, а сам будет оценивать, на что они способны. Он хочет, чтобы они показали высокий результат", - приводит издание слова главы техасского департамента сельского хозяйства Сида Миллера, который недавно встречался с командой Д.Трампа.

Газета пишет со ссылкой на неназванного члена переходной команды, что Д.Трамп дал своей будущей администрации "зеленый свет" на полную перестройку внутри федеральных агентств. "Он не хочет, чтобы они работали как раньше", - отметил собеседник "Политико".

Он добавил, что на реорганизацию в министерствах будет отведено полгода. С.Миллер с этим не согласился: "Полугода не потребуется. Они будут выглядеть по-другому уже через месяц".

По словам бывших сотрудников Д.Трампа, он, как правило, лишь обрисовывает стратегию в целом, а ее реализацию отдает на откуп своим топ-менеджерам. Иногда он ставит одну и ту же задачу сразу перед несколькими людьми, чтобы создать между ними конкуренцию, пишет издание.

Однако случается, что избранный президент уделяет повышенное внимание, казалось бы, незначительным деталям - как, к примеру, цвет пола в строящемся отеле или другим мелочам, рассказали "Политико" бывшие сотрудники миллиардера.

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Тэги: США, ТРАМП, РУКОВОДСТВО, СТИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]