Сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2016г увеличился в 2,5 раза

Сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2016 году вырос в 2,5 раза, отмечается в данных Государственного комитета по статистике.

«По данным на 9 января 2017 года, в Азербайджане собрано 88 тыс. 596,9 тонн хлопка против 35 тыс. 192 тонн по данным на 28 декабря 2015 года», - подчеркивает ведомство.

По данным комитета, посевная площадь под хлопок в 2016 году выросла в 2,8 раза до 52 тыс. 57,7 гектаров.

«Лидерами по сбору хлопка в 2016 году стали Билясуварский, Саатлинский и Имишлинский районы. На эти три района пришлось 38,4% общего сбора по стране», - указывает комитет.

А.Ахундов