Сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2016г увеличился в 2,5 раза

Сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2016 году вырос в 2,5 раза, отмечается в данных Государственного комитета по статистике.
«По данным на 9 января 2017 года, в Азербайджане собрано 88 тыс. 596,9 тонн хлопка против 35 тыс. 192 тонн по данным на 28 декабря 2015 года», - подчеркивает ведомство.
По данным комитета, посевная площадь под хлопок в 2016 году выросла в 2,8 раза до 52 тыс. 57,7 гектаров.
«Лидерами по сбору хлопка в 2016 году стали Билясуварский, Саатлинский и Имишлинский районы. На эти три района пришлось 38,4% общего сбора по стране», - указывает комитет.
А.Ахундов
Баку может рассмотреть вопрос участия в Исламском военном блоке при наличии соответствующего предложения – МИД Азербайджана
Азербайджан заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества с Эстонией
Президент Алиев принял верительные грамоты новых послов Перу, Финляндии и Эстонии в Азербайджане
Азербайджан и Перу изучат возможности для сотрудничества в сферах туризма и торговли
В Азербайджане в 2016 году за незаконную охоту задержано около 230 человек
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 12 пострадали – МВД
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Нейросеть Google выиграла 60 из 60 партий в го против ведущих игроков мира
В Таджикистане опровергают заявления о ремонте техники афганских талибов на территории республики
Трамп на посту президента не будет заниматься микроменеджментом и даст большую свободу своему кабинету - газета
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев