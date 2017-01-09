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АПК 09.01.2017 16:33

Сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2016г увеличился в 2,5 раза

Сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2016 году вырос в 2,5 раза, отмечается в данных Государственного комитета по статистике.

«По данным на 9 января 2017 года, в Азербайджане собрано 88 тыс. 596,9 тонн хлопка против 35 тыс. 192 тонн по данным на 28 декабря 2015 года», - подчеркивает ведомство.

По данным комитета, посевная площадь под хлопок в 2016 году выросла в 2,8 раза до 52 тыс. 57,7 гектаров.

«Лидерами по сбору хлопка в 2016 году стали Билясуварский, Саатлинский и Имишлинский районы. На эти три района пришлось 38,4% общего сбора по стране», - указывает комитет.

А.Ахундов

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Тэги: ХЛОПОК, УРОЖАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]