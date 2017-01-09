В Белоруссии разыскивают свыше 20 граждан Бангладеш - слушателей подготовительных курсов столичного вуза

Более 20 молодых людей, проходивших обучение на подготовительных курсах в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ), пропали, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе вуза.

"На 2016-2017 учебный год на подготовительное отделение БГЭУ были зачислены 48 граждан Бангладеш. Несмотря на соблюдение университетом всех условий договора, по непонятным причинам, 24 человека не появились по месту регистрации в общежитиях", - сообщила пресс-секретарь БГЭУ Вера Слиж.

Информацией об их нынешнем местонахождении в вузе не располагают.

Исчезновение учащихся происходило постепенно в течение нескольких месяцев, уточнила собеседник агентства. Все пропавшие - парни. Причины исчезновения соотечественников оставшиеся студенты из Бангладеш не раскрывают.

В.Слиж сообщила, что об исчезновении учащихся из Бангладеш проинформированы отделы по гражданству и миграции Заводского и Ленинского РУВД.

Одна из версий - исчезнувшие бангладешцы отправились за лучшей жизнью в страны Евросоюза.