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СНГ 09.01.2017 17:55

В Белоруссии разыскивают свыше 20 граждан Бангладеш - слушателей подготовительных курсов столичного вуза

Более 20 молодых людей, проходивших обучение на подготовительных курсах в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ), пропали, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе вуза.

"На 2016-2017 учебный год на подготовительное отделение БГЭУ были зачислены 48 граждан Бангладеш. Несмотря на соблюдение университетом всех условий договора, по непонятным причинам, 24 человека не появились по месту регистрации в общежитиях", - сообщила пресс-секретарь БГЭУ Вера Слиж.

Информацией об их нынешнем местонахождении в вузе не располагают.

Исчезновение учащихся происходило постепенно в течение нескольких месяцев, уточнила собеседник агентства. Все пропавшие - парни. Причины исчезновения соотечественников оставшиеся студенты из Бангладеш не раскрывают.

В.Слиж сообщила, что об исчезновении учащихся из Бангладеш проинформированы отделы по гражданству и миграции Заводского и Ленинского РУВД.

Одна из версий - исчезнувшие бангладешцы отправились за лучшей жизнью в страны Евросоюза.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БГЭУ, СТУДЕНТЫ, БАНГЛАДЕШ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]