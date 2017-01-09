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СНГ 09.01.2017 18:16

Молдавские "Правые" попросили КС разрешить продвижение идеи объединения с Румынией

Унионистская партия Молдавии "Правые" предложила Конституционному суду (КС) республики признать конституционным "унионизм и желание граждан объединить Молдавию с Румынией".

В своем обращении в КС, партия напоминает, что, согласно Декларации о независимости Молдавии, "Молдавия - суверенное, независимое и демократическое государство, которое может свободно, без вмешательства извне, - решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа".

"Правые" трактуют это как "право на продвижение идеи объединения Молдавии и Румынии".

Также партия призвала КС признать недействительным указ президента Молдавии Игоря Додона об отзыве гражданства у экс-президента Румынии Траяна Бэсеску.

И.Додон подписал указ об отзыве гражданства Молдавии Траяну Бэсеску 3 января. В документе говорится, что Т.Бэсеску находится под следствием по целому ряду уголовных дел в Румынии, что является основанием для лишения его гражданства в соответствии с законодательством.

Т.Бэсеску и его супруга Мария принесли присягу и стали гражданами Молдавии 3 ноября 2016 г. в ускоренном порядке благодаря указу экс-президента Молдавии Николая Тимофти.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РУМЫНИЯ, ПАРТИЯ, КС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]