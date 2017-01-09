Унионистская партия Молдавии "Правые" предложила Конституционному суду (КС) республики признать конституционным "унионизм и желание граждан объединить Молдавию с Румынией".
В своем обращении в КС, партия напоминает, что, согласно Декларации о независимости Молдавии, "Молдавия - суверенное, независимое и демократическое государство, которое может свободно, без вмешательства извне, - решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа".
"Правые" трактуют это как "право на продвижение идеи объединения Молдавии и Румынии".
Также партия призвала КС признать недействительным указ президента Молдавии Игоря Додона об отзыве гражданства у экс-президента Румынии Траяна Бэсеску.
И.Додон подписал указ об отзыве гражданства Молдавии Траяну Бэсеску 3 января. В документе говорится, что Т.Бэсеску находится под следствием по целому ряду уголовных дел в Румынии, что является основанием для лишения его гражданства в соответствии с законодательством.
Т.Бэсеску и его супруга Мария принесли присягу и стали гражданами Молдавии 3 ноября 2016 г. в ускоренном порядке благодаря указу экс-президента Молдавии Николая Тимофти.
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