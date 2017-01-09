Алиев соболезнует Рухани в связи со смертью экс-президента Рафсанджани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту ИРИ Хасану Рухани соболезнования в связи с кончиной экс-президента Али Акбара Хашими Рафсанджани, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«Известие о смерти экс-президента Ирана, видного государственного и общественно-политического деятеля Рафсанджани вызвало у меня чувство глубокой скорби», - говорится в тексте послания.
И.Алиев подчеркнул, что А.Рафсанджани, активно участвовавший в победе Иранской исламской революции, внес большой вклад в развитие азербайджано-иранских отношений. «Рафсанджани запомнился как мудрый и дальновидный политик», - отметил президент Азербайджана.
Али Акбар Хашими Рафсанджани скончался накануне в возрасте 82 лет из-за проблем с сердцем.
Рафсанджани занимал пост президента страны с 1989 по 1997 год. Он был ведущим иранским политиком и даже после ухода с должности играл важную роль в государстве. Он поддерживал действующего президента Ирана Хасана Рухани.
После ухода с должности президента Рафсанджани занимал пост председателя Совета по целесообразности, который является консультативным органом при аятолле Хамении, и также являлся председателем Исламского консультативного совета Ирана.
Р.Бабаев
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